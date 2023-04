KIJK. Nederlands bedrijf breekt record grootste gummibeer ter wereld

Op dinsdag 11 april deed snoepmachinefabrikant Tanis uit het Nederlandse Oosterhout een poging om het wereldrecord van de grootste gummibeer te breken, een record dat het familiebedrijf absoluut wou vestigen. “We moeten dit record gewoon in handen hebben. En als iemand ons record probeert te verbreken dan gaan we er gewoon weer overheen”, zei Wouter Tanis van het bedrijf.

Negen dagen later mag het bedrijf het record ook effectief op zijn naam schrijven. De grootste gummibeer ter wereld was een feit. Met een hoogte van twee meter en een breedte van een meter, kwam het snoepje met sinaasappelsmaak heelhuids uit zijn mal. Best opmerkelijk als je weet dat de beer maar liefst 1.728 kilo weegt.

Miljoen ‘gewone’ gummibeertjes

Om het wereldrecord te behouden, moet de gummibeer wel nog volledig opgegeten worden. Op voorhand had het bedrijf daar al over nagedacht. Een eerste gedachte was om alle inwoners van Oosterhout een kilo te geven, maar “dat is nog enorm veel”, zegt het bedrijf. In de grote gummibeer kunnen immers een miljoen ‘gewone’ gummibeertjes. Een andere optie is daarom om “heel Nederland uit te nodigen voor een stukje snoep”.