KIJK. Komen we straks écht uitgerust uit het vliegtuig? Air New Zealand lanceert stapelbed­den in economy class

Voor passagiers in economy class kan het een hele uitdaging zijn om te slapen op langeafstandsvluchten. Air New Zealand denkt de oplossing te hebben: stapelbedjes in het vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij zal op vluchten tussen Nieuw-Zeeland (Auckland) en de Amerikaanse steden New York en Chicago, vluchten van minstens 15 uur, slaapsessies van vier uur aanbieden. Daarvoor zal in de vliegtuigen een “slaapzone” met zes stapelbedden geïnstalleerd worden, ‘Skynest’.