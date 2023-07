KIJK. Jonathan (39) verpulvert wereldrecord ‘lopen terwijl je in brand staat’

KIJK. ‘Icon of the Seas’, het grootste cruise­schip ter wereld, is (bijna) klaar om uit te varen

De ‘Icon of the Seas’ is met zijn 365 meter het grootste cruiseschip ter wereld. Het biedt plaats aan 5.610 passagiers en 2.350 bemanningsleden. Opvarenden zullen zich geen seconde vervelen, want aan boord vind je het grootste waterpretpark op zee. Het schip telt zes waterglijbanen, zeven zwembaden en negen jacuzzi’s. Enthousiastelingen zullen wel nog even moeten wachten, want het cruiseschip van Royal Caribbean zal voor het eerst uitvaren in januari 2024. Het is overigens niet de eerste keer dat Royal Caribbean uitpakt met een gigantisch cruiseschip. De ‘Wonder Of The Seas’ reist sinds mei 2022 rond de wereld en is zo’n 360 meter lang.