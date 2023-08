KIJK. Hilariteit op Spaans plein nadat hond in fontein springt en arm baasje stévig laat ploeteren om haar er weer uit te krijgen

KIJK. Geweldig: baasje heeft grootste moeite om hond uit fontein te krijgen

De beelden zijn eind juli gemaakt in Ourense, een stad in het noordwesten van Spanje. Het was een warme dag en de ster van deze video, een Spaanse hond met de naam Vela, zocht en vond wat verkoeling in een fontein ergens op een pleintje. Dolenthousiast sprong de viervoeter in het frisse water van de fontein... Om er vervolgens vooral niét meer uit te willen.

Met jeansbroek in het water

Op de video van het guitige incident is te zien hoe het arme baasje van Vela zelf met jeans en al het water in moet en alle moeite van de wereld heeft om haar springende kapoen weer uit de fontein te krijgen. En dat terwijl intussen heel wat omstaanders vertederd en giechelend toekijken.

Volledig scherm Pak me dan als je kan! Hond wil niet meer uit fontein in Spanje. © Still

Als het baasje er op een gegeven moment eindelijk in slaagt haar hond bij de halsband te grijpen en uit het water te trekken - en het hele plein alvast applaudisseert voor deze doorbraak - slaagt de hond er zowaar in te ontsnappen. En hop, ze springt gewoon weer het water in! Je zou het niet beter kunnen verzinnen. Gelukkig lukt baasje Anina Castilla Pelaéz wat later wel in haar opzet.

Echte waterrat

De jonge vrouw uit Ourense was die dag samen met Vela naar het hondenvriendelijke café van enkele vrienden in de stad gegaan. Nooit had ze gedacht dat ze met kletsnatte voeten weer zou thuiskomen. Het had slechts een kort koffie-uitje moeten worden. Incidentloos. Maar toen besloot hond Vela de wet te overtreden op de schattigste manier (het is verboden voor mensen of dieren om in de oude fonteinen te spelen).

Volledig scherm Hond Vela is een echte waterrat. © ANINA CASTILLA PELAÉZ / ANINA CASTILLA PELAÉZ

Vela was die middag aan het café op één of andere manier losgeraakt van haar leiband en weggelopen. Baasje Anina, die haar hond maar al te goed kent als een waterrat, wist direct waar het beestje naartoe was gesneld: die fontein om de hoek natuurlijk. En jawel, ze trof haar hond dartelend in het water aan, waarop zij plots voor een soort Mission Impossible-missie kwam te staan.

“Geen spijt”

“Het was voor mij een mix van lachen en van schaamte”, getuigt Anina. “Gelukkig konden de omstaanders erom lachen.” En hond Vela? “Zij was trots en enthousiast toen we weggingen, omdat de mensen voor haar juichten. Ik denk niet dat ze spijt heeft van haar actie”, grinnikt Anina.

Volledig scherm “Het was voor mij een mix van lachen en van schaamte”, getuigt Anina. © Still