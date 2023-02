Kersvers bruidspaar zit ruim twee uur vast in lift en mist zo eigen trouwreceptie

De tortelduifjes wilden vorige zondag de lift van het Grand Bohemian Hotel in Charlotte nemen om naar de zestiende verdieping te gaan. Dat liep echter niet zoals gepland.

“We gingen misschien anderhalve meter omhoog en toen - boem - leken de deuren vast te lopen”, vertelde Panav tegen CNN. “Daarna gingen de deuren een beetje open en zag ik een betonnen muur voor me. Ook achter ons zat niets dan beton. Dat is niet goed, dacht ik.”

Victoria en Panav zaten dus gevangen, in het gezelschap van haar zus en drie andere bruiloftsgasten. “Dat is toch wel een zegen geweest”, stelt Victoria. “Ik kan me niet voorstellen dat hij of ik alleen zou geweest zijn. Nu waren we in ieder geval samen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Touwen

Gelukkig schoot de lokale brandweer te hulp. Na meerdere mislukte pogingen om de lift weer aan de praat te krijgen, werd besloten om de pechvogels vanaf de derde verdieping met touwen omhoog te hijsen.

Victoria’s zus was de eerste die zich door het luikje in het plafond van de lift wurmde. Daar deed ze een veiligheidstuig om haar benen en billen, waarna de brandweermannen haar omhoog trokken. “Haal er nu maar als eerste mijn zus uit. Dat is diegene in de trouwjurk”, zei ze tegen haar redders.

“Domper op feestvreugde”

Na 2,5 uur stond iedereen veilig op de derde verdieping. Het feest was intussen al afgelopen. “We hebben niet meer kunnen vieren of afscheid kunnen nemen van onze gasten. Dat was wel een domper op de feestvreugde’’, aldus de bruid.

Victoria kreeg wél nog de gelukwensen van de brandweer. Samen met hun redders ging het bruidspaar op de foto, de spuitgasten deelden het plaatje later op sociale media. “We waren wel niet uitgenodigd, maar we waren ook geen ‘wedding crashers’. Meneer en mevrouw Jha, we hopen dat vandaag het begin is van een lang en gelukkig leven samen”, luidde het bijschrift.