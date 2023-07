Kelly laat hele wereld meegenieten van gênant moment met pakjesbezorger

Waarom was de anders altijd vriendelijke buurman plots zo kortaf? Kelly Convey vroeg het zich af, tot ze plots besefte dat ze de deur geopend had met een ontblote borst. Dat kleine detail was haar even ontgaan, druk als ze was met het voeden van haar baby. Tot overmaat van ramp dook er onweerlegbaar bewijs op dat de pakjesbezorger had mogen ‘meegenieten’.

Het grappige verhaal dat Convey vier dagen geleden op TikTok deelde, is intussen al meer dan 6,5 miljoen keer bekeken. “Hoe is jullie dag aan het verlopen? Hier gaat het fantastisch”, vertelt ze droog en met de nodige ironie.

Wat was er nu gebeurd? Wel, de Britse comédienne had net bezoek gekregen van een bezorger. Vermits haar buren niet thuis bleken, nam ze ook hun pakje in ontvangst.

“Wat had ik misdaan?”

“Enkele minuten later klopte onze buurman al op de deur”, aldus Convey. “Normaal is hij heel vriendelijk en slaat hij graag een praatje, maar vandaag was hij niet zo beleefd. Ik vroeg me af wat ik misdaan had, ik had toch net dat pakje aangenomen?”

Toen Convey weer naar binnen ging, besefte ze plots dat haar borst de hele tijd uit haar bloes gehangen had. Een vergetelheid, vermits ze te druk bezig was met de borstvoeding.

Al op de hoogte dankzij mail

Convey belde vervolgens haar man om hem het aparte verhaal te vertellen. Hoewel hij op zijn werk zat, bleek hij al verrassend goed op de hoogte te zijn. ‘Je hebt de deur opengedaan met je borst bloot, toch?’, zei hij.

Hoe wist hij dat nu in godsnaam, vroeg Convey zich af. “Ik kreeg net een bevestigingsmail van DPD en in de bovenhoek van de foto is je blote borst te zien”, luidde het antwoord.

Volledig scherm Kelly Convey deelde een gekuiste versie van de foto. © RV

Convey deelde een gekuiste versie van het plaatje, de feiten zijn duidelijk niet te ontkennen. “Ik hoop dat je goed gegeten hebt”, merkte ze tot slot plagend op tegen haar zoontje.

“Melk spoot tot aan zijn voeten”

Uit de duizenden reacties blijkt dat Convey lang niet de enige is die zo’n gênant momentje beleefde. “Exact hetzelfde is mij vorige week overkomen. Alleen stond ik aan het raam te zwaaien naar mijn buurman”, klinkt het. Of nog: “Ik had mijn zoon een lekkere ‘cocktail’ gegeven. Vervolgens liet ik hem achter bij zijn papa en liep ik met open shirt door de Walmart.” En: “Er werd iets aan huis geleverd terwijl ik borstvoeding aan het geven was. Toen ik de deur opende, trok mijn zoon echter net zijn hoofd terug en spoot de melk tot net voor de voeten van de bezorger.”

Ook op een muziekfestival blijft het opletten geblazen. “Ik zag een oude vrouw fronsen in mijn richting. Toen ik naar beneden keek, bleek dat de baby naar het optreden aan het kijken was. Daar stond ik dan, met mijn borst bloot”, liet een vrouw weten. Een andere moeder gaf tot slot nog aan dat het bijna routine geworden was voor haar postbode om een deeltje van haar boezem te zien.