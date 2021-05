Kat springt uit brandend gebouw, stuitert een keer en rent ongedeerd weg

Kortrijk/Marke Siberische husky Matisse verzot op motorrij­den: “De wind, de geuren, zij vindt het gewéldig”

27 april Dit zagen we nog nooit: een Siberische husky die gek is op motorrijden. In de zijspan, welteverstaan. “Matisse zit met haar neus in de wind, al rij ik aan 70 kilometer per uur in vriestemperaturen. Ze vindt het áltijd zalig. We krijgen veel bekijks onderweg, mensen maken massaal foto’s en filmpjes”, zegt Maarten Mollie (24). Hij organiseert met zijn zijspanmotor nu ook toeristische tours door Kortrijk.