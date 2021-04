Kassierster #Deborah al de hele dag trending topic op Twitter

TV Parkeerwon­der Eugène uit ‘Man Bijt Hond’ gaat opnieuw viraal: “Waar was deze man toen het schip vastzat in het Suezkanaal?”

12:15 Ken jij Eugène Breynaert nog? In 2010 toonde de man vol trots hoe hij zijn rode Fiat Panda parkeerde in zijn garage die slechts zes centimeter breder was dan zijn auto. Vooral de ingenieuze manier waarop hij nadien z’n wagen uitstapte, maakte hem in één opslag in heel Vlaanderen bekend. Elf jaar na datum gaat de man nu opnieuw viraal.