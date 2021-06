Kajakkers spotten dobberende zeearenden, maar roofvogels laten zich niet zomaar redden

Richard J. Varga en Klaudia Kis krijgen twee zeearenden in de mot tijdens het kajakken op de Donau in het Roemeense district Mehedinți. De vogels liggen te dobberen in het water, wat ze net iets minder imposant maakt dan normaal. Hun veren zijn nat, waardoor ze niet kunnen wegvliegen. De kajakkers besluiten de vogels heel voorzichtig te redden, maar heel vlot meewerken doen die niet.