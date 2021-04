Julia trapt in aprilgrap van Nederlandse Qmusic, maar wint wél gloednieuwe wagen

Op 1 april in je foute outfit naar een guur industrieterrein gaan, in de hoop een gloednieuwe wagen op de kop te tikken? Klinkt natuurlijk als de grap van het jaar van de Nederlandse radiozender Qmusic, maar luisteraar Julia besloot toch haar stoute schoenen aan te trekken. En met succes: de jongedame kreeg tegen alle verwachtingen in daadwerkelijk een splinternieuwe bolide. “Ik was echt flabbergasted”, reageert ze bij onze collega’s van het AD.

Qmusic riep via een advertentie mensen op om in hun foute outfit vandaag naar een industrieterrein te komen. Daar zou met de ‘foute autodeal’ hun oude wagen ingeruild worden voor een nieuwe. Julia dacht meteen aan een aprilgrap. De kans om met een onnozele speelgoedwagen te moeten vertrekken, schrikte haar echter niet af. Ze sprong in haar bijna twintig jaar oude Opel Astra en reed een half uur naar de afgesproken locatie.

Volledig scherm De advertentie van Qmusic. © Qmusic

De outfit was alleszins meer dan fout genoeg. Met een gekleurde paardrijboek, een T-shirt met de tekst ‘Fucking Vet’, geruite sokken, een speelgoedpaard en een blonde pruik stal ze de show. “Mijn moeder was er rotsvast van overtuigd dat het een aprilgrap was, maar ik dacht: voor hetzelfde geld is het echt en win ik een wagen.”

Op de locatie stonden twee vrouwen met een rode Qmusic-vlag. “Dat is in ieder geval al iets, dacht ik.”

Terrein met sloopauto’s

Julia bleek de enige te zijn die kwam opdagen en dus stuurden de dames haar door naar een andere plek, op een steenworp afstand van het eerste adres. Het kwartje was toen nog steeds niet gevallen bij Julia. “Ik belandde op een terrein met sloopauto’s. De man die daar rondliep, vroeg of ik mijn eigen wagen even wilde verplaatsen. Anders dreigde die weggesleept te worden.”

Langzaam begon er iets te dagen bij Julia, maar inschatten wat er precies ging gebeuren bleef moeilijk. De onbekende man vertelde haar dat hij een jurylid van Qmusic was. Julia moest van hem onder meer de Macarena dansen en haar foutste verhaal ooit vertellen. Als dank kreeg ze een miniatuurwagentje. “Dit is het dan, dacht ik.”

Splinternieuwe Hyundai

Dat bleek niet zo te zijn. Julia kreeg de vraag om even mee te lopen. Tot haar grote verbazing zag ze hoe haar eigen auto naar de sloop getakeld werd.

Plotseling doken Qmusic-dj’s Bram Krikke en Tom van der Weerd op én zag Julia een splinternieuwe Hyundai Kona Electric staan. Die bleek voor haar te zijn. Julia kon haar ogen niet geloven. “Ik reageerde redelijk rustig, maar dat komt omdat ik echt flabbergasted was.”

En Julia’s moeder? “Ik belde haar meteen, maar ze geloofde er geen snars van. Ik antwoordde dat ik even langs zou rijden. En of ze verbaasd was. Natuurlijk ben ik nu blij dat ik de gok gewaagd heb, het was allemaal heel spannend.”

