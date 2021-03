Jongetje (2) verliest zijn Buzz Lightyear op het vliegtuig, grondafhandelaar bezorgt speeltje in magisch pakket terug aan kind

Toen een grondafhandelaar uit Arkansas onlangs een achtergelaten Buzz Lightyear vond op een vliegtuig, ging hij wel heel ver om het kindje dat het speeltje was vergeten te herenigen met de ruimtevaarder. Hagen (2) was dolblij toen hij een magische doos ontving met daarin zijn verloren gewaande Buzz, een brief over diens grootse ‘missie’ en foto’s van het avontuur dat hij had beleefd. Ja, luchthavenmedewerker Jason ging echt to infinity and beyond voor dit jongetje.

De 2-jarige Hagen uit Californië nam onlangs met zijn gezin het vliegtuig om in Dallas, Texas, een begrafenis bij te wonen. Uiteraard moest zijn trouwe vriend Buzz Lightyear mee. Mama Ashley dacht dat ze na landing alle spullen had meegenomen. Wat later zat het gezin in een huurauto om verder te reizen, toen de paniek toesloeg. “Het is pas toen we in de auto zaten dat Hagen wanhopig naar zijn Buzz begon te vragen. Ik besefte al gauw dat Buzz niet bij ons was en dus nog op het vliegtuig moest liggen”, legt de mama uit aan Bored Panda.

Het vliegtuig was inmiddels alweer opgestegen naar de volgende bestemming. Het was uiteindelijk grondafhandelaar Jason die Buzz in het vliegtuig van Southwest Airlines aantrof, op de luchthaven van Little Rock in Arkansas. Op de voet van Buzz ontdekte hij een naam. Hagen.

Pakje

“Ze vonden ons snel in de passagierslijst”, legt Ashley uit. “Gelukkig had er maar één Hagen op dat vliegtuig gezeten die dag.” Jason nam contact op met het gezin voor hun adresgegevens en beloofde dat hij Buzz zo snel mogelijk naar Californië zou opsturen. Maar niet voor hij samen met collega Beth Buzz in Arkansas een onvergetelijk avontuur liet beleven op de luchthaven.

Enkele dagen later ontving het gezin een pakje om U tegen te zeggen.

Volledig scherm De doos was voorzien van een tekening van Buzz en enkele bekende quotes. © Southwest Airlines

Buzz Lightyear kwam aan in een mooie doos versierd met een tekening en enkele van zijn beroemde quotes. In de doos zat ook een speciale brief en een reeks foto’s van de ongelofelijke ‘missie’ die hij achter de rug had in en rond het vliegtuig waarin hij was achtergebleven. Hij was zelfs in de cockpit geweest!

Volledig scherm Een brief waarin Buzz aan 'Commander Hagen' uitlegt wat hij heeft gedaan. © Southwest Airlines

Volledig scherm Foto's van Buzz 'op missie'. © Southwest Airlines

Het hoeft niet te verbazen dat de kleine Hagen door het dolle heen was bij hereniging met zijn coole vriend. Mama Ashley is dankbaar voor wat Jason voor haar gezin heeft gedaan.

“Deze man nam niet alleen de moeite om mijn zoontje zijn geliefde speelgoedje terug te bezorgen, hij deed zoveel meer. Dit is echt geweldig en een herinnering om nooit meer te vergeten. Iemand die de tijd neemt om dit te doen voor vreemden... Dit is zo mooi.”

Volledig scherm Hagen was dolblij dat hij zijn Buzz weer terug had. © Facebook

