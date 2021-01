“Je hebt je hele leven gewerkt, nu kan je op pensioen”: Jamie (24) verrast zijn vader door volledige hypotheek van zijn huis af te betalen

dé video van 2020 Van photobom­ben­de zeehond tot Aussie die enorme krokodil plaagt: de beste momenten van 2020 waarop wilde dieren echt iets te dicht kwamen

26 december Nog even, en 2020 is voorbij. Wij gaan samen met u op zoek naar de grappigste, meest ontroerende en strafste video’s van dit vreemde jaar in verschillende categorieën. Vandaag is het de beurt aan enkele opmerkelijke ontmoetingen met wilde dieren die dichterbij kwamen dan de mensen in de video hadden gewild.