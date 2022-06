iPhone valt tijdens kanovaren in rivier en blijkt na tien maanden in het water nog perfect te werken

Tijdens een vrijgezellenfeestje in augustus vorig jaar in het Britse Cinderford in Gloucestershire ging Owain Davies uit Edinburgh kanoën op de rivier Wye. “Ik zat in een kano voor twee en mijn partner had niet moeten rechtstaan. We vielen natuurlijk in het water”, legt Davies uit aan de BBC. “Mijn gsm zat in mijn achterzak en, eens in het water, had ik meteen door dat de gsm weg was.”