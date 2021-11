Indiase man bouwt Taj Mahal na als huis voor zijn vrouw

Een Indiase zakenman van 52 heeft een replica laten bouwen van de wereldberoemde Taj Mahal. Niet eentje om op de kast te zetten, maar eentje om in te wonen. Een cadeau voor zijn vrouw met wie hij 27 jaar getrouwd is.

Anand Prakash Chouksey liet zijn “monument van de liefde” neerpoten in Burhanpur in de staat Madhya Pradesh in Centraal-India. “Het is een geschenk voor mijn vrouw, maar ook voor de stad en haar inwoners”, zei Chouksey tegen de BBC. Hij voegde eraan toe dat het huis zo’n 20 miljoen roepie kostte, ongeveer 235.000 euro.

De echte Taj Mahal, het wit marmeren mausoleum in Agra, is in de 17de eeuw opgetrokken. Grootmogol Shah Jahan liet het grafmonument bouwen als laatste rustplaats voor zijn geliefde Mumtaz Mahal. Zij was in 1631 in het kraambed van hun veertiende kind gebleven. Iconisch is het ingewikkelde traliewerk. De Taj Mahal is een van de grootste toeristische trekpleisters van India met dagelijks, vóór corona, 70.000 bezoekers.

De replica van Chouksey staat op zijn uitgestrekte landgoed van ruim 20 hectare, waar ook een ziekenhuis is gebouwd. Het domein trekt eveneens heel wat bezoekers aan, volgens Chouksey zelf onder meer koppeltjes die foto’s voor hun huwelijk komen nemen. “Ik houd hen niet tegen, want we zijn een hechte gemeenschap waar iedereen iedereen kent. Mijn huis staat open voor alle mensen”, zegt hij. Al bedoelt hij niet letterlijk dat echt iedereen zomaar in zijn huis zelf binnen mag. “Het is tenslotte onze woonst, waarin wij leven.”

De bouw van de replica nam drie jaar in beslag. Chouksey bezocht ook geregeld de echte Taj Mahal in Agra met zijn vrouw om het mausoleum te bestuderen. De afmetingen werden tot een derde van de oorspronkelijke monument teruggebracht.

