IN BEELD. Of Daniele haar droomhuis zomaar zou laten gesloopt worden? Nee, ze trekt het over het water naar haar eigen grond

Verhuizen is op zichzelf al een stresserend gebeuren. Laat staan dat je ook het huis zelf doodleuk verhuist én dat nog eens over het water ook. Toch is dat exact wat Daniele Penney en haar man Kirk hebben gedaan. En het waren de afgebeten nagels meer dan waard. Nu staat het ultieme droomhuis van de Canadese op het plekje van haar dromen in plaats van dat het gesloopt wordt. En wat een uitzicht!

Daniele vertelt aan Canadese media dat ze al sinds ze nog een klein meisje was verliefd is op het meer dan 100 jaar oude huis, ergens in de Bay of Islands bij Newfoundland. Ze was er als kind een keertje op bezoek geweest en was meteen fan. Op zich ziet het er nochtans een doodgewoon huisje uit. “Maar er is gewoon iets aan die woning”, zegt ze. Van de speciale plafonds tot de oude gootsteen in porselein, er zijn zoveel dingen aan het groene huis die het hart van Daniele sneller doen slaan. En ook al was haar man aanvankelijk sceptisch over haar grote ideeën, ook hij raakte helemaal betoverd door het stulpje.

Gedurfd

Volledig scherm © Daniele Penney Het bleef echter lang bij dromen. Daniele en Kirk waren immers helemaal niet de eigenaars van het huis, noch van het stuk land waar het op stond. Toen ze op een bepaald moment vernamen dat de echte eigenaars de woonst zouden slopen om er een nieuwbouw in de plaats te zetten, zag Daniele haar kans. Ze besloot de mensen aan te spreken en slaagde erin haar droomhuis te kopen voor een heel schappelijke prijs. Maar goed ook, want haar plannen ermee waren op zijn minst ‘gedurfd’ te noemen.



Haar koopactie betekende immers dat het huis nu verhuisd moest worden naar een nieuwe locatie. Dat gebeurt soms nog wel eens, u denkt ongetwijfeld ook aan beelden uit onder meer de VS waarin te zien is hoe huizen in hun geheel worden opgetild en naar ergens anders worden vervoerd. Extra moeilijkheid bij dit verhaal: de hele boel kon niet zomaar over de gewone weg worden verplaatst, de beste route was récht het water over.

“Als het zo moet zijn, zal het zo zijn”

“Het was mijn idee om het huis over het water te laten drijven”, zegt Daniele. “Ik wou het eerst op een trailer laten zetten en het zo naar onze eigen gekochte grond laten slepen, maar dat zou niet lukken.”

Er waren immers stroomkabels die onderweg in de weg zouden hangen, er was ook een veel te smalle brug op de route, enzovoort. Over het water dus. “Ze deden dat hier in de jaren ‘60 ook en dat met de middelen die ze toen hadden. Vandaag, met moderne technologie en apparatuur, waarom niet?” Daniele was zich er goed van bewust dat het huis evengoed verloren kon gaan. Maar ze wilde het toch proberen. “Als het zo moet zijn, zal het zo zijn.”

De Canadese deed dienst op haar eigen vader voor het huzarenstukje. Hij vervoerde in het verleden al veel huizen over land. Over het water was het zijn eerste keer. De papa bouwde samen met hulp van anderen in de gemeenschap van Mcivers een speciaal frame met wielen waar het huis op kon rusten, met een 28-delige set van plastic vaten en isolatie van piepschuim.

Volledig scherm © Daniele Penney/Jeff Edison

Spannend

Vorige week maandag - een mooie oktoberdag - was het zover. Een graafmachine duwde het huis voorzichtig het water op voor een tocht van meer dan een kilometer over het water, waarna drie boten de boel begonnen te slepen en rechthielden. Een spannend moment, een vreemd en toch betoverend zicht ook. Maar zou het huis wel blijven drijven? Of zou het zinken?

Even leek het mis te gaan, toen één van de sleepbootjes onderweg motorproblemen kreeg. Op dat moment maakte het huis iets meer water dan gepland - gelukkig zonder veel erg bleek later. Locals die met hun eigen bootjes in de buurt waren om naar het spektakel te kijken, waren immers snel te hulp geschoten. Daardoor bleef de schade beperkt. Het huis was ook gestript voor de grote verhuisoperatie en werd achteraf nog uitgedroogd.

Volledig scherm © Keith Goodyear

Thuis

Niet lang na het paniekmoment rolde het gebouw met behulp van een andere graafmachine over een heuvel en daarna ook op het plekje op het stuk grond waar het huis weer een thuis moet worden. Het koppel hoopt er na het nodige renovatiewerk en de gepaste persoonlijke touches tegen kerst in te trekken.

“Een historische woning gered, een gezinnetje dat kan leven in hun droomhuis met een spectaculair uitzicht, en een geweldig verhaal waar iedereen nog jarenlang over zal praten”, vat local Keith Goodyear het verhaal mooi samen op Facebook. Hij deelde ook nog enkele kiekjes van het machtige spektakel.

Volledig scherm Danielle met haar man Kirk en dochtertje Harper tijdens de grote verhuisoperatie. © Daniele Penney

Volledig scherm © Keith Goodyear

Volledig scherm © Keith Goodyear

Volledig scherm © Keith Goodyear

Volledig scherm © Keith Goodyear

Volledig scherm © Keith Goodyear

