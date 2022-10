IN BEELD. Honden in gekke halloweenkostuums toveren lach op ieders gezicht

VIDEO. Hondje met drie poten wandelt rechtop als een mens: “Zijn idee, we hebben het hem niet aangeleerd”

Dexter is een vedette, met een miljoen volgers op TikTok. Dexter is een hondje, een Bretoense spaniël uit Colorado. Geen viervoeter, want Dexter had op jonge leeftijd een zwaar ongeval, waar het dier met drie poten uitkwam. Maar het hondje leerde zichzelf rechtoplopen, als een mens. “Wij hebben het hem niet aangeleerd, het was zijn eigen idee”, zegt baasje Kentee Pasek. De videobeelden zijn hilarisch.

24 oktober