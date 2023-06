IN BEELD. Dit zijn de mooiste foto's van onze Melkweg

Oudste hond ter wereld blaast 31 kaarsjes uit: “Bobi is een levende herinne­ring aan het verleden”

Bobi, 's werelds oudste hond volgens het Guinness Book of World Records, heeft afgelopen zaterdag in Portugal zijn 31e verjaardag gevierd. Baasje Leonel Costa, die slechts enkele jaren ouder is dan zijn Portugese rashond, zette de bejaarde Bobi in de bloemetjes met een feest waarvoor het hele dorp was uitgenodigd.