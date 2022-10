IN BEELD. Achtjarige Sam beklimt in vier dagen rots van meer dan 900 meter in nationaal park Yosemite

Sam Baker is de jongste klimmer ooit die de bekende rots El Capitan in Yosemite National Park heeft bedwongen. Dat zegt zijn vader, Joe Baker, op Facebook. De Amerikaan bereikte vrijdag samen met zijn 8-jarige zoon de top van de 900 meter hoge bergwand in Californië. “Wat een geweldige week. Ik ben zo trots op Sam”, klinkt het op sociale media.

Fans van de jonge klimmer konden de dagenlange beklimming volgen via Facebook en Instagram. Dinsdag startten Sam en Joe hun avontuur samen met nog twee andere klimmers. Vier dagen later en ruim 900 meter hoger bereikte het team hun doel: de top van El Capitan in het nationaal park Yosemite.

De klimmers vierden deze mijlpaal met een klein feestje en een discobal, zo meldt Joe Baker op Facebook. “We hebben het gehaald! Sam is de jongste die ElCap met touwen heeft beklommen. Over een paar jaar breekt hij misschien meer records. We zullen nog dagen nagloeien. Morgen (zaterdag, red.) wandelen we 8 mijl (bijna 13 kilometer, red.) naar beneden.”

Volledig scherm Met een discobal en een klein feestje vierden Sam (8) en zijn collega-klimmers de beklimming van El Capitan. © Facebook/Joe Baker

Zijn liefde voor het klimmen heeft de 8-jarige niet van vreemden. Zowel Sams moeder als zijn vader zijn gek op de sport. “Nog voordat hij kon lopen, zat Sam al in een (klim)harnas", vertelt zijn vader. Moeder Ann zei aan de Amerikaanse zender CNN dat ze Sams avonturen altijd hebben gesteund. “Hij lijkt erg blij om daar te zijn.” Vanuit de vallei heeft zij het parcours van haar man en zoon gevolgd.

Circa 18 maanden heeft Sam getraind alvorens hij aan de uitdagende klim begon. Eerder bedwongen vader en zoon Baker ook Moonlight Buttress in Zion National Park (Utah). Hierna was Joe er zeker van dat zijn zoon klaar was voor El Capitan. “Hij deed het geweldig en liet ons zien dat hij het aankon.”

Ook de beklimming van de bekende rots in het nationaal park Yosemite doorstond de jongen met verve. Nochtans had zijn vader verwacht dat er tranen zouden vloeien “omdat het zo moeilijk is”. “Het is emotioneel, maar Sam was zo sterk en heeft alle hindernissen overwonnen.”

De jongen droeg tijdens de klim zelf zijn spullen, plus water en voedsel, weet het lokale radiostation KRDO. Slapen deed hij samen met zijn vader op een portaledge. Dat is een klein platform voor twee personen, dat - jawel - loodrecht op de klif staat.

Geniet mee van Sams straffe prestatie via foto’s en video’s die Joe Baker op Instagram en Facebook postte.

Volledig scherm Dinsdag startten Sam en Joe (midden) hun avontuur samen met nog twee andere klimmers. © Facebook/Joe Baker

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sam Adventure (@samueladventure) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Facebook/Joe Baker

Volledig scherm © Facebook/Joe Baker

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sam Adventure (@samueladventure) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Facebook/Joe Baker

Volledig scherm Slapen deed Sam samen met zijn vader op een portaledge, een klein platform dat loodrecht op de klif staat. © Facebook/Joe Baker

Volledig scherm © Facebook/Joe Baker

Volledig scherm © Facebook/Joe Baker

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Sam Adventure (@samueladventure) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.