“Ik heb nog nooit gekust": bekentenis van 27-jarige Emily gaat hard op TikTok

De 27-jarige Emily Rose heeft nog nooit gekust en is nog nooit met iemand naar bed geweest. En heel de wereld mag dat weten, want de Engelstalige vrouw deed haar bekentenis in een filmpje op TikTok, dat druk bekeken wordt. Emily wil lotgenoten juist laten weten dat ze niet alleen zijn.

“Ik ben 27 jaar oud en heb nog nooit gedatet. Ik heb nog nooit iemand gekust. Ik heb nog op geen enkele manier fysiek contact gehad met het andere geslacht en ik voel me aangetrokken tot mannen”, klinkt het in de virale video.

“Niet één keer”

Emily kwam nog nooit in de buurt van wat gerampetamp. “Niet één keer”, bekent ze openhartig. Waarom de jonge vrouw dit met duizenden anderen deelt? “Ik wil je laten weten dat ik besta en dat we niet alleen zijn”, richt ze zich tot lotgenoten in het filmpje.

Een ontmoeting met een leeftijdgenoot die in hetzelfde schuitje zit, deed Emily beseffen dat ze maar weinig mensen kent die nog nooit gezoend hebben of nog maagd zijn. Dus liet ze op TikTok een ballonnetje op. “Als hier meer mannen of vrouwen zoals mij zijn, dan weet ik graag van jullie bestaan af.”

Stroom reacties

Die oproep maakt heel wat los, zo blijkt. Tal van lotgenoten luchten hun hart in een reactie op de video, meldt The Mirror. “Ik ben 27 jaar en bevind mij in precies dezelfde situatie. Ik had altijd het gevoel dat er iets mis met mij was totdat ik mensen deze video’s zag maken”, laat een vrouw weten.

Iemand anders reageert: “Ik kreeg mijn eerste vriend toen ik 33 was en over een maand ga ik trouwen. Ik bleef wachten op een man die me wilde leren kennen. Eindelijk heb ik hem gevonden!” Een andere lotgenoot is 33 jaar en zegt zich te schamen voor zijn situatie. “Maar ik ben blij te weten dat ik niet de enige ben.”

315.000 likes

Emily raakt met haar ontboezeming duidelijk een gevoelige snaar. Het filmpje werd eerder deze week nog maar gedeeld op het populaire videoplatform en kreeg al meer dan 315.000 likes.