“Ik ben nog altijd aan het weglopen”: dochter neemt Gordon Ramsay stevig te grazen in virale TikTok-video

In het TikTok-filmpje is te zien hoe Tilly (Mathilda) doet alsof ze gaat uitpakken met één of andere goocheltruc. Mysterieus zweeft ze met een rauw ei boven een flesje water, om dan met wat snel handenwerk de nodige verwarring te creëren. Terwijl papa Gordon zich argwanend over het flesje buigt, drukt dochterlief hard op de fles waardoor de tv-kok een guts water in zijn gezicht krijgt. Op de koop toe kletst Tilly daarna ook nog het ei op zijn hoofd kapot.

En dan lopen maar! Naar het buitenland naar alle verwachtingen, want Gordon Ramsay - licht ontvlambaar is een understatement - is niet bepaald iemand die je boos wil maken. Op het einde van de video is evenwel duidelijk te zien dat hij de humor er wel van inziet. De topchef laat zich de laatste maanden wel vaker van zijn meest zachte kant zien in de TikTok-video’s van Tilly. Zo liet hij zich al verleiden tot internetchallenges en dansjes, tot groot jolijt van de miljoenen volgers van zijn dochter. En dan nu, payback time? Oh no, oh no...