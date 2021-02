“Ik ben hier, ik ben geen kat”: Onbedoelde Zoom-kattenfilter van advocaat gaat viraal

Rechtspraak via Zoom is in deze coronatijden wereldwijd ingeburgerd. Een pleidooi houden voor de webcam loopt niet altijd gesmeerd, iets waar Texaan Rod Ponton over mee kan spreken. De kattenfilter die bij zijn Zoom stond ingesteld, kreeg de arme man maar niet weg. Het filmpje gaat flink viraal.

De rechter en twee andere advocaten zagen tot hun verbazing hoe niet de confrater, maar de beeltenis van een kat opdook op het scherm. De superschattige kitten liet de ogen rollen en bewoog z’n snuit, maar uit het stemgeluid bleek het wel degelijk om Ponton te gaan.

“Mister Ponton, ik denk dat u nog een filter hebt aanstaan in de video-instellingen”, stak edelachtbare Roy B. Ferguson van wal.

“Ik kan u zeker horen”

“Kan u me horen?” repliceerde de kat. “Ik kan u zeker horen, ik denk dat het een filter is”, probeerde rechter Ferguson opnieuw. “Ja, en ik weet niet hoe ik die moet wegdoen. Mijn secretaresse is hier bij me en ze probeert om het te verwijderen, maar euh... ik ben klaar om hier verder mee gaan. Ik ben hier, ik ben geen kat”, klonk het vastbesloten.

Nieuwssite Vice kon bellen met de arme Rod Ponton. Hij wist niet dat de online-zitting op YouTube was gezet. De halve wereld kent allicht binnenkort zijn naam en daar is hij nogal bezorgd over.

Wat was er aan de hand? De advocaat gebruikte voor de hoorzitting de computer van zijn secretaresse. Zij had de filter nog opstaan. Het lukte uiteindelijk om het katten-uiterlijk weg te krijgen, waarna zijn gewone gezicht verscheen.

Noch de rechter, noch de twee andere advocaten moesten het uitproesten. Zij keken verbaasd toe, maar hielden zich verder stoïcijns.

Het onderwerp van de rechtszaak was een man die het grondgebied van de VS wou verlaten met vals geld en smokkelwaar. Eens de filter weg was, verliep alles volgens Ponton verder normaal.

Betrokken rechter Roy Ferguson zette op Twitter een ‘belangrijke Zoom-tip’. “Als je kind een computer gebruikt die jij later nodig hebt voor een virtuele hoorzitting, controleer dan zeker of de Zoom Video Options staan uitgeschakeld”. De rechter is verbonden aan het 394th District in het westen van de staat.

Het voorval doet denken aan een opmerkelijke online misviering in Italië eind maart, pal in de eerste lockdown. De livestream van de priesters ging de wereld rond, want de hilarische gezichtsfilters van de geestelijken bleven opstaan (zie onder).