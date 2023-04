IJsbeertweeling herenigd, 2,5 jaar nadat de zusjes bij de geboorte werden gescheiden

Toen mama Suka hersteld was van de bevalling, herkende ze Laerke niet als haar eigen baby ijsbeer. Daarom groeiden de tweelingzusjes apart op. Astra bleef bij Suka, Laerke kreeg het gezelschap van speelkameraad Jebbie, een grizzlybeer.

Het weerzien was duidelijk hartelijk. Astra en Laerke zijn inmiddels 2,5 jaar oud. Ze hebben heel wat speeltijd in te halen. Ook hun beide ouders, Suka en Nuka, brengen hun dagen samen door in een aparte ruimte van het ijsberenterrein in de Detroit Zoo.