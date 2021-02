Ideetje voor hier? Hongaarse supermarkt scoort met "singles"-mandjes

Videomaker dringt binnen op verlaten ‘horror­schip’ in Antwerpse haven en toont wat hij er aantreft

30 januari De Nederlandse videomaker Bob Thissen is in de haven van Antwerpen binnengedrongen op het verlaten ‘horrorschip’ Basel Express. Het vaartuig kwam op 21 maart 2019 aan in ons land en werd aan de ketting gelegd nadat een hele reeks technische en hygiënische inbreuken was vastgesteld. De kapitein sloeg op de vlucht en liet zijn twintigkoppige bemanning achter, zonder hen te betalen en met alleen bedorven voedsel aan boord. Het duurde drie maanden eer ze weer naar huis kon.