Hoe Kovids leven veranderde sinds de coronapandemie begon: “Ik ben geen virus”

Diksmuide “Het hoofd van Jezus is een kaasballe­tje, zijn kribbe een jagers­worst”: frituriste pakt uit met lekker vettige kerststal

Anja Gysel (50) van frituur De Frietbank in Woumen bij Diksmuide heeft een leuke en toepasselijke blikvanger in haar zaak. “Toen onze buren me uitdaagden een originele kerststal te maken, vlogen de viandellen in het vet”, lacht Anja, die zelfs kerstlichtjes in haar vettig stalletje hing.

21 december