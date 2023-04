Hoe Argylica schamel loon van job bij Pizza Hut omtoverde tot mode-imperium van 37 miljoen euro

“Een gek idee.” Meer was er volgens Argylica Conditsis (29) niet nodig om het luttele spaargeld dat ze overhield aan haar deeltijdse job bij de Pizza Hut om te toveren tot een succesvol imperium. Haar modebedrijf Babyboo Fashion is twaalf jaar later 37 miljoen euro waard.

Conditsis was 17 jaar oud toen ze vanuit haar slaapkamer in Sydney zelf ontworpen ‘statement schoenen’ begon te verkopen. “Ik was op zoek naar hoge hakken met een opvallend accent, maar vond mijn gading niet”, vertelt ze aan de Australische nieuwssite news.com.au. “Geen probleem, ik ben ze dan maar zelf beginnen bedenken en creëren. Toen ik de enthousiaste reacties zag, probeerde ik enkele exemplaren te verkopen op Facebook. Het succes volgde meteen, er kwamen honderden bestellingen binnen.”

Babyboo Fashion was geboren. “Maar het was dus nooit mijn bedoeling om er een ‘harde business’ van te maken”, benadrukte Conditsis. “Noem het eerder een uit de hand gelopen hobby. Tot dan toe had ik enkel in de Pizza Hut gewerkt, waar ik ‘s avonds en in de weekends 4 euro per uur verdiende. Op die manier had ik zo’n 600 euro gespaard, heel wat voor mij in die tijd. Maar ik investeerde alles meteen in mijn handeltje.”

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Einde van studies

Conditsis moest - tot groot ongenoegen van haar ouders - haar studies opgeven om aan de vraag van klanten te voldoen. Ze trok bovendien ook haar broer William mee in het verhaal. Na drie jaar kwam hij met het idee op de proppen om kledij volgens hetzelfde concept te lanceren.

Een nieuw schot in de roos, zou snel blijken. Er kwam een eigen kantoor en warenhuis, maar de stijlvolle jurken, topjes en jumpsuits blijven toch vooral bedoeld voor de online klant. Babyboo telt intussen 1,1 miljoen volgers op Instagram en mag rekenen op kopers uit 145 verschillende landen.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Geen schrik om op onze bek te gaan”

“Als je me dit in het prille begin verteld had, zou ik eens goed gelachen hebben”, aldus de Australische. “We gaven ons geld op een verstandige manier uit, maar hadden ook geen schrik om op onze bek te gaan. We leerden uit onze fouten en al wat we verdienden, staken we opnieuw in ons bedrijf.”

Het echte succesrecept is volgens Conditsis de eigengereide keuze qua ontwerpen. “Onze stijl vind je nergens anders. We denken lang en hard na over elke collectie die we uitbrengen. Tussen de eerste schets en het laatste stikwerk zit zes à acht maanden. En we wisten gelukkig ook heel snel hoe we ons voordeel konden halen uit de sociale media.”