“Het kan me niet schelen hoe boos hij is”: Delayne staat in grootste geheim nier af aan haar vader en filmt dan zijn reactie

Een Amerikaanse vrouw heeft haar vader een cadeau gegeven dat hij wel nooit meer zal vergeten. John Ivanowski kreeg in het ziekenhuis van St. Louis (Missouri) haar nier, zonder dat hij dat zelf wist. Toen ze in nachtkleed zijn kamer binnenwandelde, stond de ontzetting op zijn gezicht te lezen. “Hij weigerde telkens wanneer ik hem dat voorstel deed, het kan me niet schelen hoe boos hij nu is”, vertelt Delayne (25) bij ABC News. De jongedame hield haar nobele daad maar liefst negen maanden geheim.

#kidneydonor ♬ original sound - Delayne @delayne_i watch my dad find out that I was his anonymous kidney donor after keeping it a secret for 8 months 🥹 grab a tissue! # #fyp Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Twee jaar geleden werd bij Ivanowski de ziekte van Berger vastgesteld. De zeldzame auto-immuunziekte leidt tot een ontsteking van de nieren en kan op termijn tot blijvende nierschade leiden. Om de gevolgen in te dijken, moest de man vier keer per week urenlang aan de nierdialyse liggen.

Delayne zag met lede ogen hoe de levenskwaliteit van haar vader drastisch achteruitging. “Vroeger ging hij lopen met mijn hond, nu zat hij altijd vast aan die stomme machine. Niemand verdient het om op die manier te moeten leven.”

“Hij mag me uit huis schoppen”

Delayne wilde zelf een nier aan hem afstaan, maar dat voorstel veegde Ivanowski telkens categoriek van tafel. Uiteindelijk zette ze toch de stap, zonder zijn medeweten. “Ik kon het idee niet verdragen dat hij misschien nog jaren op een donor zou moeten wachten. Hij mag boos op me zijn, me uit het huis schoppen of nooit nog een woord tegen mij zeggen. Dat kan me allemaal niet schelen, zolang hij maar voor de rest van zijn leven een menswaardig bestaan kan leiden.”

Ziekenhuisdirecteur Jason Wellen bevestigt dat Ivanowski zonder hulp van zijn dochter jarenlang op een wachtlijst had kunnen staan. “Op dit moment zijn er meer dan 100.000 patiënten die in dit land wachten op een niertransplantatie. Enkel als iemand zelf met een levende donor op de proppen komt, kan hij binnen de paar maanden geholpen worden. Als we groen licht geven, mag die persoon trouwens op beide oren slapen: hij of zij zal nooit extra hinder ondervinden van die ontbrekende nier.”

Zoon verloren

Ivanowski vreesde inderdaad vooral de medische gevolgen, op korte of langere termijn. “Bijna zestien jaar geleden ben ik mijn zoon verloren aan neuroblastoom (een vorm van kanker bij kinderen in het sympathische zenuwstelsel; nvdr). Als Delayne ook nog iets overkomt, zou ik dat mezelf nooit vergeven.”

Maar de jongedame dreef dus toch koppig haar zin door. In het geniep doorliep ze een maandenlange procedure, met tientallen onderzoeken en contacten met medisch personeel.

Ingrijpend telefoontje

Eind augustus kreeg Iwanowski dan plots het telefoontje dat zijn leven zou veranderen. “Het ziekenhuisteam had blijkbaar plots een anonieme donor gevonden. Ik geloofde mijn oren niet. Sommige mensen staan wel zeven of acht jaar op die wachtlijst”, aldus Ivanowski.

Op 16 februari was de grote dag aangebroken. De werknemers van Washington University & Barnes-Jewish Transplant Center stelden alles in het werk opdat Ivanowski zijn dochter niet te zien zou krijgen. “Daar kwam heel wat teamwerk bij kijken. Vooral net voor en na de ingreep moesten we heel erg op onze tellen letten”, aldus Wellen.

“Voel me echt veel beter”

Delayne filmde uiteindelijk het moment waarop ze haar groot geheim opbiechtte. Toen Ivanowski zijn dochter in nachtkleed de kamer zag binnenstappen, wist hij meteen genoeg. “Ik was in shock. Ik keek naar mijn vrouw en vroeg of dit een grap was. Maar ik ben niet langer kwaad, ik voel me echt veel beter.” De video op TikTok is inmiddels al meer dan 4,5 miljoen keer bekeken.

Delayne hoopt nu vooral dat haar verhaal ook anderen kan inspireren om een orgaan af te staan. “Ja, het doet fysiek pijn. Maar uiteindelijk is het dat allemaal meer dan waard”, besluit ze.