Het is in Alaska weer tijd voor ‘Fat Bear Week’: welke beer wint dit jaar de stemming?

Otis 480, die in 2016, 2017 en 2021 Fat Bear Week won, is één van de oudere dieren aan de Brooks. Daardoor is de wedstrijd dit jaar mogelijks extra spannend. Zo is er beer 747, die volgens zijn biografie één van de grootste bruine beren van de planeet is, met een geschat gewicht van 636 kilogram. Hij was de kampioen in 2020 en overleefde alvast de eerste ronde op woensdag met een grote voorsprong.