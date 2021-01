“Hele nacht gehuild van opluchting”: Carly vindt hond die ze afstond per toeval via deze foto op Facebook terug

Een toevallige foto op een Facebookgroep met ideetjes om meubilair te verven: zo vond Carly Downes de hond terug die ze twee jaar geleden met spijt in het hart ter adoptie opgegeven had. “Als de beperkingen rond Covid-19 opgeheven worden ga ik hem zeker opzoeken”, klinkt het.

De vrouw legt uit waarom ze geen andere keuze had dan Buddy af te staan. “Na mijn huwelijk in 2017 besloten we een hond te nemen. Ons oog viel op Buddy, een cockerspaniël. Hij deed het geweldig op de hondentraining en we waren gek op hem. Eén probleem echter: zijn scheidingsangst. Als we hem te lang alleen thuis lieten, werd hij heel verdrietig.”

“We hebben hemel en aarde bewogen om hem van die angst af te helpen. We zijn zelfs dichter bij onze ouders gaan wonen, zodat zij hem soms konden opvangen. Het pakte echter niet uit zoals we gehoopt hadden, hij kon echt niet alleen zijn.”

Volledig scherm Carly Downes. © Facebook

“Niet echt haalbaar”

Volgens een dierengedragstherapeut zou Carly maanden verlof moeten nemen om hem stap voor stap van die angst af te helpen. “Dat was niet echt haalbaar. Tot onze grote spijt hebben we hem moeten afstaan.”

Carly heeft nooit geweten waar haar viervoeter terechtkwam, tot ze dus per toeval op die foto stootte. “Zijn gezichtsuitdrukking, de manier waarop hij zat,... Ik wist meteen dat hij het was, daar in het hoekje.”

En zo duikt Kellie Mackenzie op in het verhaal. Zij had op het bewuste forum een foto geplaatst van haar geverfde open haard. “Plots kreeg ik een berichtje van iemand die beweerde dat ze de hond herkende. Ik kende zijn voorgeschiedenis en onze versies bleken overeen te stemmen.”

Volledig scherm Woody met Kellie Mackenzie. © Facebook

“Beste vrienden”

De dame uit Stafford kon gelukkig wel de nodige tijd vrijmaken. “Ik moest in die periode maar drie uur per dag werken. Gedurende die korte periode sprongen onze vriendelijke buren ook vaak in. En dan hebben we natuurlijk ook nog Murphy, een achtjarige labrador. Ze zijn de beste vrienden geworden, dat gevoel van eenzaamheid is dus volledig verdwenen.”

Carly is dolgelukkig nu ze weet dat Buddy prima opgevangen wordt. “Ik heb een hele nacht gehuild van opluchting. Wat een climax, nadat ik maanden met een schuldgevoel geleefd heb. We gaan zeker contact blijven houden. Als Covid-19 het toelaat, rij ik zeker eens naar hem toe.”

Het opmerkelijke verhaal heeft al duizenden warme reacties uitgelokt. “Mijn lichte obsessie voor meubelverf heeft dan toch tot iets moois geleid”, besluit Kellie.