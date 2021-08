Harvey (5) uit Virginia is een van jongste hikers die pad van 3530 kilometer door Appalachen afwandelt

Wie niet op kraambe­zoek kan in Japan, krijgt van ouders ba­by-rijst­zak om te ‘knuffelen’

9 augustus In Japan hebben ouders van pasgeboren baby’s een inventieve oplossing gevonden voor familieleden die het kindje door de coronapandemie niet kunnen bezoeken. Zo sturen de ouders zakken rijst naar hun familie die exact evenveel wegen als de pasgeborene en waarop een foto van het kindje staat gedrukt. Op die manier kunnen ze toch ervaren hoe het is om de baby in de armen te nemen.