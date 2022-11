Handig! Bewakingsbeelden tonen hoe verloren gelopen viervoeter plots zichzelf komt aangeven op het politiebureau

Leuven Maak kennis met Zyna, de nieuwe drugshond in spe van Politie Leuven: “De officiële opleiding start pas over een jaar, maar zelfs nu kan ze al veel leren”

Amper 12 weken oud en al worden klaargestoomd tot volwaardig lid van de politie, niet iedereen is ervoor in de wieg gelegd. Voor Zyna, de Mechelse herder van hoofdinspecteur Patrice Cornelis (41), ligt er waarschijnlijk wél een mooie carrière in het verschiet als nieuwe drugshond voor de Leuvense politie. “Zyna is natuurlijk nog heel speels als puppy, maar al spelenderwijs leer ik haar zelfs al om zoekingen op personen uit te voeren”, vertelt Patrice.

14 november