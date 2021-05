Grensbeperking door corona houdt tweelingbroers (74) niet uit elkaar: “Iedere ontmoeting is feestje”

Covid-19 kent geen grenzen, maar de maatregelen tegen het virus wel. Zo is tussen Noorwegen en Zweden de landsgrens al meer dan een jaar dicht. Hierdoor kunnen de 74-jarige tweelingbroers Ola and Pontus niet langer ieder weekend bij elkaar op de koffie. Gelukkig vonden ze daar wat op.

Al meer dan een jaar zeulen de 74-jarige broers met kampeerstoelen, thermossen en broodjes elk weekend naar de Svinesund-brug, waar ze in levenden lijve met elkaar kunnen keuvelen. “Iedere ontmoeting is een feestje”, vertelt Pontus, die gescheiden is en alleen woont. “Voor mij is het erg belangrijk om Ola te zien. Zonder die ontmoetingen zou ik depressief worden.”

Voordat het coronavirus de wereld op z’n kop zette, kwamen Ola en Pontus Berglund ieder weekend bij elkaar thuis over de vloer. Daarvoor moesten ze de grens tussen Noorwegen en Zweden over, want Ola verhuisde veertig jaar geleden voor de liefde naar Halden, in het zuidoosten van Noorwegen. Pontus heeft zijn stek in het zuidwesten van Zweden, in Stromstad.

Beide plaatsen zijn amper een autorit van een halfuur van elkaar verwijderd. Maar toen stak Covid-19 de kop op en ging de grens tussen Noorwegen en Zweden dicht.

Voor Pontus en Ola betekende dit dat ze elkaar thuis niet meer konden bezoeken. Het duo maakte van de nood een deugd en sprak voortaan aan de landsgrens af, gelegen op de oude Svinesund-brug. Die verbindt niet alleen een fjord tussen de Scandinavische landen, maar sinds meer dan een jaar ook de gebroeders Berglund.

Al maandenlang installeren de twee zich op de brug naast elkaar. Geheel volgens de regels blijven ze elk aan hun kant van de grens om zo aan de verplichte quarantaine te ontsnappen.

“Omdat we elkaar elke week zagen, wilden we dat voortzetten. Het is een noodzakelijke behoefte geworden”, zegt Pontus. De broers vierden op 20 april hun 72ste en 73ste verjaardag op de brug. Slechts drie keer in meer dan een jaar tijd viel hun wekelijkse afspraak in het water omdat de politie hen niet wou laten passeren. Ieder ander weekend tekenden ze present, ongeacht het weer.

Volledig scherm Pontus (l) and Ola Berglund tijdens hun wekelijkse afspraak op de Svinesund-brug. © AFP

Het duo verwierf bekendheid in de streek met hun rendez-vous, maar daar doen de broers het niet voor. “Het belangrijkste is dat we samen kunnen komen en praten over wat we willen. De pandemie heeft ons niet tegengehouden om elkaar te kunnen zien. Voor ons is dat een overwinning.”

Elkaar een knuffel geven zit er voorlopig nog niet in, maar ook daar heeft Pontus iets op gevonden. “Soms knuffel ik mezelf, omdat we identiek zijn”, lacht hij.

Volledig scherm Ola Berglund (74) © AFP

Volledig scherm Pontus (l) and Ola Berglund. © AFP

Volledig scherm Vlak bij de brug is het plaatsje Svinesund gelegen. © AFP