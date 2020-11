Geschenk voor toekomstige First Lady? Joe Biden neemt naast zijn honden ook een kat mee naar het Witte Huis

De huisdieren van een Amerikaanse president kunnen altijd op veel aandacht rekenen. Behalve de voorbije vier jaar dan, want president Donald Trump en zijn gezin namen geen huisdieren mee naar Washington. Naar verluidt was het geleden van 1849, toen James Polk president was van de Verenigde Staten, dat de Amerikanen geen ‘first pets’ (‘eerste huisdieren’) hadden. Trump liet zich ooit ontvallen dat hij wel een hond zou willen, maar dat hij daar geen tijd voor had. “Hoe zou dat eruitzien, ik die mijn hond uitlaat op het gras van het Witte Huis”, zei hij daarover.

De Bidens denken daar duidelijk anders over. Dat ze hun herdershonden Champ en Major mee zouden nemen, daarover bestond geen twijfel. Maar zondag verklapten ze dat ze ook een kat zullen meenemen. Dat nieuws komt niet helemaal als verrassing, want Jill Biden had het er tijdens een interview in september al over. Op de vraag of haar echtgenoot haar iets had beloofd als hij de verkiezingen zou winnen, antwoordde ze toen dat ze heel graag een kat zou willen. “Ik hou ervan om dieren in huis te hebben”, zei ze toen.