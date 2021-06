Fransman trapt tv stuk wanneer Mbappé mist

Discussie op Reddit: Belgen vouwen boterham­men anders dan Nederlan­ders

11 juni Op de nieuwswebsite Reddit is een discussie ontstaan over... boterhammen. Zo zouden Belgen hun boterhammen het liefst in de lengte, of over de verticale lijn, vouwen. Onze noorderburen plooien een boterham daarentegen liefst in de breedte, of over de horizontale lijn. Volgens sommigen hangt het dan weer af van het type brood en van het beleg.