Finland blijft ook in coronatijden het gelukkigste land ter wereld

Het World Happiness Report is aan zijn negende editie toe. Het jaarlijkse onderzoek van de Verenigde Naties kijkt naar de toestand van mondiaal geluk in 156 landen, waarbij die worden gerangschikt op basis van de Gallup World Poll (de enquête van het bekende Amerikaanse onderzoek- en adviesbureau) en zes geluksfactoren: BBP per kop, levensverwachting, vrijgevigheid, sociale zekerheid, perceptie van vrijheid en niveau van corruptie.

Het resultaat van de enquête, waarbij per land zo’n duizend bewoners worden bevraagd, kwam dit jaar opnieuw - al voor de vierde keer op rij - bij Finland uit als gelukkigste land ter wereld. Op de tweede plaats staat nu IJsland, in het rapport van 2020 nog op 4. Denemarken is de tweede stuk dus kwijt en eindigt met brons. Dat betekent dat Zwitserland, nu op 4, van het podium valt. Nederland kegelt Noorwegen (8) van de vijfde stek die het in het vorige rapport bekleedde. België doet het drie plaatsen beter dan in het vorige World Happiness Report en gaat van 20 naar 17.