Facebook zet pagina Frans dorpje Bitche opnieuw online en biedt excuses aan

Bitch betekent in het Engels ‘feeks’ of ‘kreng’, een woord dat de sociale netwerksite vaak automatisch verwijdert. Dat had Degouy ook al gemerkt in 2016 toen ze de pagina voor haar stad aanmaakte: “Ik kon het woord Bitche niet invoeren, het was onmogelijk. Ik moest een pagina maken die ik Ville Fortifiée had genoemd, en die later in de beschrijving wijzigen om te zeggen dat het de officiële pagina van de stad Bitche was.”