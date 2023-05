Expert in slapen of plonzen in het zwembad? Dan zijn deze vacatures van TUI iets voor jou

Altijd al bijzondere interesse gehad voor het idyllische zwembad of het malse bed als je op vakantie bent? Dan zijn deze opmerkelijke vacatures van TUI misschien iets voor jou. De reisorganisatie is in Nederland immers op zoek naar een Chief Swimming Pool Officer, een Director of Sleep Experiences en een Executive Manager of Taste. De actie is uiteraard een stunt, maar de (zeer tijdelijke) jobaanbiedingen zijn wel écht.