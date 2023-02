Erg groot en erg rood: het internet gaat wild voor deze komische ‘Big Red Boots’

MSCHF, een collectief uit New York dat bekend staat om hun slimme en grappige producten, gaat viraal met grote rode laarzen die niet zouden misstaan aan de voeten van een stripfiguur. MSCHF noemt de schoenen zelf “cartoonlaarzen voor een coole 3D-wereld.” Instagram- en TikTok gebruikers omschrijven ze eerder als “clown schoenen" of “airpods laarzen”.

Het collectief dat eerder al op de markt kwam met “Birkinstock” sandalen, gemaakt van Birkin tassen, en Times Newer Roman, een lettertype dat net dat tikkeltje breder is dan het originele Times New Roman, brengt nu ook de ‘Big Red Boots’ uit. MSCHF staat al langer bekend om hun ‘troll’-producten en deze nieuwe release is even absurd. Het internet is nu al helemaal in de ban van de laarzen, die donderdag 16 februari in verkoop gaan voor maar liefst 350 dollar (327,06 euro).

De kans dat je ze al op TikTok hebt zien verschijnen is groot, want over het hele platform uiten mensen hun verbazing voor de rode kanjers. De influencers die hun paar al ontvangen hebben van MSCHF ter promotie, aarzelen niet om te pronken. Ze testen uit of je kan lopen, springen en zelfs skateboarden met de laarzen, of stellen outfits samen die ze helemaal tot hun recht laten komen.

De laarzen worden online vergeleken met de schoenen van anime-personage Astro Boy of die van Boots, het aapje van Dora the Explorer. MSCHF zelf zegt dat de “Big Red Boots echt niet als voeten zijn gevormd, maar absoluut gevormd zijn als laarzen”.

Reacties van alle soorten zijn te vinden op de instagrampagina van MSCHF waar de uitrol van de laarzen twee dagen geleden werden aangekondigd. Volgens de ene zien ze eruit alsof ze “in een vlot kunnen veranderen bij noodgevallen”, de andere omschrijft ze als “hoogstaande kunst.”

De laarzen zien er erg grappig uit, maar MSCHF verklaart dat het “geen satire” is aan The New York Times. De groep speelt ook al langer met verdeeldheid en viraliteit, en zijn daarmee al erg bekend geworden. MSCHF zat bijvoorbeeld ook achter de “Satan Shoes” met écht menselijk bloed in de zolen die zanger Lil Nas X twee jaar geleden aankondigde.