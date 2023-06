En plots dagen bijna honderd buren op voor prachtige ‘laatste’ wandeling van zieke viervoeter Mellow

KIJK. Hele buurt neemt afscheid op laatste wandeling zieke hond

‘Laatste wandeling’

Baasje Kevin Curry kwam met een geweldig idee. Al sinds hij vier jaar geleden in Dupont is komen wonen, wandelt hij samen met zijn trouwe viervoeter twee keer per dag door de buurt. ‘S ochtends en ‘s avonds, zonder uitzondering. Tijdens die wandelingetjes heeft de guitige hond veel vrienden gemaakt en komt hij vaak dezelfde gezichten en soortgenoten tegen.

Baasje Kevin besloot dat het mooi zou zijn om een soort ‘laatste’ wandeling te organiseren voor Mellow door de buurt en iedereen uit te nodigen. Zodat zij voor mogelijk een laatste keer het terminaal zieke dier kunnen zien en groeten. Dat laatste vriendelijke knikje, die laatste aai op Mellows buik... “Ik wandel door de buurt op zaterdag 3 juni tussen 19 en 20 uur en zou het geweldig vinden om afscheid te nemen als het voor jullie kan”, schreef het baasje in naam van Mellow in een aandoenlijke brief die hij op de wandelroute in brievenbussen stak.

Klein, groots moment

Perfecte hond

De Amerikaan zegt dat de eerste wandeling met Mellow na de diagnose een wandeling vol tranen was. En ook de ‘laatste’ wandeling door de buurt was heel emotioneel. “Mellow is echt een perfecte hond”, aldus Kevin. “Ik ben blij dat ik hem dit speciale moment heb kunnen geven.” Het is niet duidelijk hoe oud Mellow juist is, maar Kevin adopteerde de viervoeter zeven jaar geleden al als ‘senior dog’. “Hij heeft me in die 7 jaar bij mij geen enkele slechte dag gegeven. En ik wil dat hij kan zeggen dat elke dag sinds zijn adoptie beter was dan de vorige dag.”