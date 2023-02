En dan rolt er plots 320 kilo aan eikels uit je muur: spechten legden stevig voorraadje aan in dit huis in Californië

Een Amerikaanse ongediertebestrijder heeft er een wel heel opvallende klus opzitten. Na een routinetelefoontje over een paar meelwormen in een huis in Californië stootte de bestrijder op iets ongelofelijks: een gigantische berg eikels, die vakkundig in een holle muur waren gepropt door een paar spechten.

Het betrokken gezin uit Sonoma County had ‘Nick’s Extreme Pest Control’ gebeld toen ze een paar wormen hadden gespot die uit een klein gaatje uit de slaapkamermuur kwamen gekropen. Zaakvoerder Nick Castro kwam ter plaatse en ontdekte dat het om meelwormen ging. Maar waarom zaten ze in de holle muur? Ze genoten van een bizar feestmaal van eikels, bleek wat later.

“Ze bleven maar komen”

“Het was heel raar”, zo doet Castro zijn verhaal bij ‘CNN’. “Ik had nog nooit wormen in combinatie met eikels gezien.” Nadat de ongediertebestrijder een gaatje van zo’n 10 centimeter in de slaapkamermuur had gemaakt om te onderzoeken wat er aan de hand was, kwamen er prompt eikels uit het gat gestroomd. Véél eikels. En het stopte maar niet. “Ze bleven maar komen”, aldus de Amerikaan.

Volledig scherm De eikels bleven maar komen. De muur bleek vol te zitten. © NICK’S EXTREME PEST CONTROL

Eikelspechten

Uiteindelijk werden er nog drie gaten in de muur geboord, waar in totaal bijna 320 kilo aan eikels uit rolde, goed voor acht grote vuilzakken vol. Vermoed wordt dat het gaat om de gigantische voorraad van - ze hebben hun naam niet gestolen - een koppel eikelspechten. De spechten hebben waarschijnlijk zeker 2 tot 5 jaar aan deze indrukwekkende verzameling gewerkt.

Volledig scherm © NICK’S EXTREME PEST CONTROL

Eikelspechten slaan af en toe hun eikels op bij huizen, in regengoten bijvoorbeeld. Maar zelden binnen. Castro ontdekte dat de pientere vogels hier hun eikelschatten, die ze vonden in verschillende eikenbomen vlakbij, door een gat in de schoorsteen lieten vallen. Vervolgens geraakten ze via een gat in de schouw de zolder binnen en van daar dropten ze eikels in de holle muur.

Castro werkt al 20 jaar in de sector, maar heeft nog nooit zoiets gezien, zegt hij. “Op een schaal van 1 tot 10 is dit echt wel een 10", lacht hij. “Wat is de kans dat je zoiets tegenkomt?”

Volledig scherm © NICK’S EXTREME PEST CONTROL

Volledig scherm © NICK’S EXTREME PEST CONTROL