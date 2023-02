Elfjarig meisje “half op pensioen” nadat haarspelden en speelgoed haar schatrijk maakten

Pixie Curtis is amper elf jaar oud, maar haar broodje is nu al gebakken. Haar succesrecept? Haarspelden, speelgoed en een snuifje slim ondernemerschap. “Ze gaat nu half op pensioen, zodat ze zich meer op haar school kan richten”, vertelt haar moeder Rocy Jacenko met een knipoog.

De Australische PR-experte hielp zelf uiteraard ook een handje. Toen Pixie nog een baby was, richtte zij haaraccessoiremerk Pixie’s Bows op. Het concept sloeg meteen aan.

Pixie werd het gezicht van dat succes: in haar eerste levensjaar kreeg ze meteen haar eigen Instagrampagina, daar heeft ze inmiddels ruim 120.000 volgers verzameld.

130.000 euro in maand

Twee jaar geleden volgde een nieuw schot in de roos met Pixie’s Fidgets, een speelgoedbedrijf dat zich voornamelijk richtte op de toen razend populaire Spinners (een soort tol waar je met je handen mee kan spelen; nvdr). In de eerste maand kwam er zo naar verluidt 130.000 euro in het laatje.

“Pixie’s Pix is een familiebedrijf”, schreef het meisje op de website. “Mijn moeder Roxy houdt zich bezig met productontwikkeling, marketing en branding. Mijn broertje Hunter houdt de cijfers in de gaten. Ik houd natuurlijk toezicht om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt, maar mijn favoriete bezigheid is speelgoed testen!”

Mercedes

Nu wordt er dus een stap terug gezet. “We hebben onze plannen voor de toekomst besproken”, aldus Jacenko. “Nu het middelbaar voor de deur staat, vond Pixie het een wijze beslissing om te stoppen met de speelgoedsector. Zo kan ze zich beter focussen op haar school. De online shop blijft wel nog bestaan, maar we keren met de haarspelden en -elastieken terug naar onze roots.”

Jacenko kan niet genoeg benadrukken wat voor een natuurtalent haar dochter op zakenvlak is. “Natuurlijk heb ik het aangemoedigd, maar ze heeft het ondernemerschap in haar bloed. Dat maakt me bijzonder trots.”

De moeder kreeg in het verleden al de nodige kritiek te slikken vanwege haar excentrieke verwennerijen. Zo huurde ze voor 25.000 euro een discotheek af om de verjaardag van Pixie te vieren én trakteerde ze haar dochter op een Mercedes ter waarde van 50.000 euro.

