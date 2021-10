Eerlijke tiener uit Liberia vindt 43.000 euro en bezorgt het terug aan eigenaar: “Door mijn heldendaad heeft de president me uitgenodigd”

Daknam René viert honderdste verjaardag thuis in Daknam: “Haal zelf nog graag de snoei­schaar boven”

16 september Slechts weinigen doen het hem na en in Daknam is hij zelfs een unicum. René Verschelden vierde in de Heirlandstraat donderdag zijn honderdste verjaardag thuis en werd in de bloemetjes gezet door het bestuur van de Reynaertkring. “Onlangs troffen we vader aan met zijn voeten uitgestrekt op zijn looprekje met een frisse Duvel naast hem.”