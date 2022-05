Een watertekort door het warme weer? Daar willen de meesten volgens deze hilarische meme niets over horen

“Zagen over waterschaarste”

Hoewel heel wat Vlamingen blij zijn met het warme en zonnige weer van de afgelopen weken, brengt het ook enkele nadelen met zich mee. Het is namelijk uitzonderlijk droog in Vlaanderen, zo raakte begin deze week bekend. Volgens grondwaterprofessor Marijke Huysmans (VUB) mogen we onze ogen niet sluiten voor droogte of waterschaarste, al zouden verschillende internetgebruikers dat liever wel doen.

Wie volgt Almaci op?

Begin deze week lieten verschillende politici weten geen interesse te hebben in het voorzitterschap van de partij Groen. Mogelijke kandidaat-voorzitters, zoals Kristof Calvo, Björn Rzoska, Wouter De Vriendt en Bogdan Vanden Berghe, haakten om de beurt af. Woensdag werd dan toch een foto vrijgegeven met de vier kandidaatduo’s: Renaat Van Rompaey en Djalikhatou Barry, Jeremie Vaneeckhout en Nadja Naji, Elisabeth Meuleman en Juan Benjumea-Moreno, en Jenna Boeve en Jad Zeitouni. Ook op sociale media gaat de zoektocht naar een opvolger van Meyrem Almaci niet onopgemerkt voorbij.

Met Gala-memes

Begin deze week vond het prestigieuze Met Gala plaats in New York. Elk jaar poseren de grootste sterren in hun meest opmerkelijke outfits op de trappen van het Metropolitan Museum of Art. Ook voor deze editie deden heel wat bekendheden, onder wie Stromae, Kim Kardashian en Billie Eilish, hun uiterste best om piekfijn voor de dag te komen. Naast extravagante outfits was het evenement ook de perfecte gelegenheid voor een resem hilarische memes.

Dokken voor rijbewijs

Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil het traject om een rijbewijs te halen hervormen. Zo zal het voor jongeren moeilijker worden om hun rijbewijs te halen en zal het ook langer duren, tenzij ze betalen voor een verkort traject bij een rijschool. Op sociale media waren de meningen over de kwestie verdeeld. Zo wordt vooral de financiële kant van de zaak in vraag gesteld.

De grove uitspraak van Lavrov

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov veroorzaakte deze week heel wat controverse door een antisemitische uitspraak. “President Volodymyr Zelensky benadrukt graag dat hij joods is, maar dat neemt niet weg dat er heel wat nazi-elementen in Oekraïne terug te vinden zijn. Volgens mij had Hitler trouwens ook joods bloed”, zei de Russische minister tijdens een interview. De uitspraak kreeg niet alleen kritiek vanuit Israël, maar ook heel wat internetgebruikers waren er niet mee gediend. Lavrov werd bijgevolg op ‘meme-achtige’ wijze bekritiseerd.

Volledig scherm © Twitter/Ukrainian Memes Forces

