Een onthulling met impact: gender reveal party zorgt voor ‘kleine aardbeving’

Het voorval gebeurde in de staat New Hampshire. Een familie hield in de Torromeo-steengroeve een gender reveal party. Dat is een feestje waarbij het geslacht van een baby wordt bekendgemaakt. Dat kan door bijvoorbeeld confetti of ballonnen te verspreiden in bijvoorbeeld de kleur blauw voor een jongen. Deze familie maakte echter gebruik van 36 kilogram aan explosieven. De steengroeve zou volgens de familie hiervoor het “veiligste” zijn.