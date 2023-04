Eén kans op 22 miljoen: Lucy is ten dode opgeschreven, tot haar dobermann geschikte nierdonor op strand vindt

Humphrey heeft af te rekenen met lupus, een chronische auto-immuunziekte die tot ontstekingen kan leiden aan verschillende organen. In haar geval waren de nieren er zo slecht aan toe dat er in 2019 een zwaar vonnis geveld werd: zonder een transplantatie zou ze waarschijnlijk nog maar vijf jaar te leven hebben.

In juni 2021 wilde de vrouw uit Caerphilly (Wales) even haar zinnen verzetten. Ze zou samen met haar partner Cenydd (49) voor een weekend naar Aberystwyth reizen, een trip van ruim 150 kilometer. Lucy voelde zich op het moment zelf echter te slecht voor zo’n verre rit. Het koppel verkoos dan maar het veel dichterbij gelegen strand in Barry.

Een beslissing die Lucy en Cenydd zich niet zouden beklagen. Ze parkeerden hun camper aan de rand van het strand en brachten alles in gereedheid voor een barbecue. “We hadden onze twee dobermannen mee”, vertelt de vrouw. “Indie zocht plots het gezelschap op van een vrouw die honderd meter verderop zat. We riepen haar snel terug, want zo’n hond kan best intimiderend overkomen. Maar onze viervoeter bleef heen en weer rennen. Uiteindelijk stapten we zelf richting de vrouw om ons te verontschuldigen.”

Volledig scherm Lucy en Katie lagen tezamen in het ziekenhuis. © RV

Perfecte match

Maar Katie James had er duidelijk geen enkel probleem mee. “Ze had zelf ook een lastige periode achter de rug, dus nodigde ik haar uit voor onze barbecue”, gaat Lucy verder. “Ze had drank meegenomen, maar die moest ik weigeren omdat ik nierdialyse onderging. Ik legde uit wat er juist scheelde, daarop liet ze weten dat ze zich net geregistreerd had als nierdonor.”

Aan wie ze haar nier dan zou afstaan? “Aan wie het maar wil”, luidde het antwoord. De vrouwen wisselden telefoonnummers uit en contacteerden de volgende dag al een donorcoördinator.

Na de nodige testen bleek Katie de perfecte match te zijn. “Volgens de chirurg had ik maar één kans op 22 miljoen om een geschikte donor te vinden. De situatie leek hopeloos omdat ik lupus heb.”

Volledig scherm Een gevoel van trots overheerst bij Katie (c), nu ze dit koppel uit de nood kon helpen. © RV

The Kidney Gang

Katie richtte een WhatsAppgroep op onder de veelzeggende naam ‘The Kidney Gang’ (de nierbende; nvdr). “Telkens wanneer ze naar het ziekenhuis trok, stuurde ze ons berichtjes en foto’s door”, aldus Cenydd. “Ze was door het dolle heen omdat ze iets goeds in haar leven kon doen.”

Vanwege corona moest de transplantatie een tijd uitgesteld worden, maar op 3 oktober 2022 was het dan eindelijk zo ver. De ingreep zou - op enkele complicaties in de eerste weken na - een succes worden. “In de voorbije vijf jaar moest Lucy heel erg letten op wat ze dronk en at. Nu zijn al die problemen van de baan”, aldus Cenydd.

“Het enige nadeel voor Katie is dat ze er voortaan mijn flauwe grappen moet bijnemen. Ze dreigde er al mee haar nier terug te eisen als ik daar niet mee stop. Ach, met dit verhaal willen we aantonen dat er altijd hoop is. Mijn vrouw heeft haar leven terug, en dat dankzij een volslagen onbekende”, besluit Cenydd.