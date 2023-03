Een échte test voor de relatie: Australiër laat lelijkste foto van partner op zijn been tatoeëren

Jarrod Grove en zijn echtgenote Tegan nemen elkaar constant in de maling, maar deze keer werd toch een grens verlegd. Die uitstekende kin? Die ogen die terugrollen in hun kassen? “Ik wist hoezeer ze die foto haatte, maar ik ben er simpelweg dol op”, vertelt Grove.

“Kon twee richtingen uit”

En dus liet hij zich met plezier acht uur lang pijnigen door de tatoeëerder van dienst. “Ik kon niet wachten om haar reactie te zien. Het kon twee richtingen uit: ofwel zouden we er samen hard om lachen, ofwel zou ik haar nooit meer terugzien.”

Het resultaat bleek gelukkig mee te vallen. “Tegan moest huilen tussen het lachen door, maar uiteindelijk zag ze er wel de humor van in. Op Google was ze zelf al volop info over laserbehandelingen aan het opzoeken.”

Revanche?

Maar wat als hun liefde niet voor eeuwig is? “Veel vrienden hebben me die vraag al gesteld”, aldus Grove. “Ik zou de tattoo dan waarschijnlijk wel laten weglaseren. Maar onze band is zo sterk dat dat gewoon niet gaat gebeuren. Ik amuseer me kapot met mijn soulmate.”

Of Tegan op revanche uit is, blijft voorlopig een groot vraagteken. Feit is wel dat deze stunt hen al voorgedaan is. Vier jaar geleden werd de onderstaande vrouw - snurkend op het vliegtuig - vereeuwigd op het lichaam van haar partner.

Volledig scherm © RV