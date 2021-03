Duikers halen wijn uit zee en sommeliers vinden resultaten “verbluffend”

KameraOneDe Argentijnse wijnmakers Wapisa tonen in een video hoe ze flessen ophalen van de zeebodem. De wijn komt niet van een gezonken schip, maar is daar opzettelijk gelegd. Zelf vinden ze het verschil met een gewone rijping “verbluffend”.

De wijnboeren uit Rio Negro in Patagonië vonden inspiratie bij een wijnvondst in 2010 in de Baltische Zee, toen daar 170 jaar oude champagne uit een scheepswrak werd gehaald. Ze zeggen dat de wijn in zee sneller rijpt, en schatten dat negen maanden in het water overeenkomen met een jaar aan land.

“We waren benieuwd of onderwaterrijping onze jongere wijnen de voordelen van meer maturiteit zou kunnen bieden”, legt medeoprichtster Patricia Ortiz uit. “We proefden de onderwaterwijn en de tegenhangers uit de kelder blind, en het verschil was verbluffend. De eerste was ronder, eleganter en met frissere toetsen van fruit. De wijnen waren aromatischer in de neus, meer volwassen, maar zonder de (oxidatie)tekenen van veroudering.”

Een eerste lading ging in september 2019 de zee in. Het ging om een blend van 50 procent malbec, 30 procent cabernet sauvignon en 20 procent merlot. Ze zaten in drie kooien tussen zes en vijftien meter onder water. Een eerste lading werd bovengehaald in juni 2020 en een maand later geproefd.

Een magnumfles van de malbec-blend zou omgerekend zo’n 83 euro kosten, maar is niet zomaar te koop wegens het risico op besmetting van het zeewater. “We hebben ze getest om te zien of er contaminatie van de oceaan was, maar alle testen waren perfect”, legt Ortiz uit. Laboratoriumonderzoek stelde ook geen verschillen vast tussen de zeewijn en de landwijn.

“Het project van onderwaterrijping is zo tof omdat het de wijn een verschillende dimensie geeft”, legt Alejandro Darago uit. Hij is de medeoprichter van de Argentijnse wijnimporteur Vino Del Sol. “Het is allemaal nog vrij nieuw, maar de zachte bewegingen van de oceaan, de afwezigheid van lawaai en licht, de verschillende druk, allemaal beïnvloeden ze de manier waarop de rijping evolueert. En bovendien is het geweldig om te gaan duiken wanneer je een fles gaat ophalen.”

Wapisa laat deze week nog meer flessen zinken. “We wilden beginnen met rode wijn, omdat we denken dat die het beste rijpt, maar we hebben nog een paar andere die we onderwater laten rijpen om de evolutie te vergelijken.”

