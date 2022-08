Droomjob: luxeresort op Malediven zoekt “boekverkoper op blote voeten”

Kunfunadhoo, dáár moet je zijn voor een droomjob in een wel zeer uitzonderlijk kader. Het eiland op de Malediven herbergt immers een luxeresort waar ook boeken aan de man worden gebracht. En daar wordt weer een geknipte persoon voor gezocht. Die mag alleen geen bezwaar hebben tegen een blootsvoets verblijf op het eiland in de Indische Oceaan: schoeisel is er verboden.

Witte stranden, een helblauwe hemel en water waardoor je wel degelijk nog tot de bodem kan kijken. De Malediven staan bekend om hun paradijselijke eigenschappen. Wat niet mag ontbreken bij al dat wegdromen, zijn boeken. En laat het luxeresort Soneva Fushi op het eiland Kunfanadhoo nu iemand nieuw zoeken om de boekenwinkel van de keten Ultimate Library daar te runnen. Een “blootsvoetse boekverkoper”, noemen ze het zelf.

Wat wordt er van de kandidaten verwacht? Liefde voor literatuur is uiteraard een belangrijke troef, maar ook zin voor ondernemerschap en een avontuurlijke ingesteldheid. De boekenman of -vrouw werkt helemaal alleen en dus zelfstandig. Hij of zij wordt verondersteld uit zichzelf contact met de - doorgaans welgestelde - gasten op het eiland te zoeken om hen persoonlijk aanbevelingen te doen op literair vlak. Ook de boekhouding en het beheer van de stock zijn voor zijn of haar rekening. Wie ervaring in een boekhandel of bij een uitgeverij kan voorleggen, heeft dan ook een (bloot) voetje voor.

Wat vangt dat? Het basisloon is niet gigantisch: een slordige 730 euro per maand. Daar staat tegenover dat het verblijf gratis is, net als alle maaltijden. De uitverkoren sollicitant kan ook genieten van de fitnessruimte, de spa en watersporten zoals duiken. Het personeel beschikt bovendien over een privéstrand. Om het basisloon aan te dikken wordt van de boekverkoper verwacht om, bijvoorbeeld, workshops of lessen te organiseren. De duur van het contract, dat begin oktober van start gaat, is een jaar.

Let wel: op het eiland mag je niet alleen geen schoenen dragen, maar liefst ook geen nieuws verorberen. Bedoeling is om weer volop contact te hebben met de grond en je zoveel mogelijk los te maken van de jachtige en digitale wereld. Voor de 27-jarige Georgie Polhill, die er net haar contract als boekverkoopster van een half jaar heeft opzitten, was het als zelfverklaarde “turbogeladen Londenaar” vooral wennen aan dat langzame, ontspannen tempo op het eiland. Zij raadt aan “daar niet te veel tegenin te gaan om geen bloedvat te laten knappen”.

Polhill vond het alvast een erg leerrijke ervaring. “Ik kwam als een heel ander mens terug. Ik leerde een totaal nieuwe cultuur kennen, en heb vrienden voor het leven gemaakt.” En ja, na een half jaar was “ik het niet meer gewend om opnieuw iets rond mijn tenen en hiel te dragen”, besluit ze. “Dat voelde zeker raar aan.”