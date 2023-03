Droevige kat gaat viraal op Twitter, vindt 2 dagen later een nieuw thuis en helpt nu op TikTok baasjes vinden voor andere huisdieren

Twee dagen later vond de bruin gestreepte kat al een nieuw thuis. Laura, zijn nieuw baasje, kreeg Fishtopher als een cadeau van haar partner. “Fishtopher was speciaal”, zei Laura. “Ik realiseerde me niet hoe populair de post was. Ik zag gewoon een schattige kat die een thuis nodig had bij ons in de buurt.”