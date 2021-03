Dochter herenigt biologische ouders als koppel, 50 jaar nadat ze als baby was opgegeven voor adoptie door haar tienermama

Een geadopteerde vrouw uit Arkansas is erin geslaagd haar beide biologische ouders op te sporen. Meer nog: de twee, die in hun tienerjaren een koppel vormden, maar na de zwangerschap van de vrouw in 1968 elkaar nooit meer spraken, vonden na een halve eeuw weer de liefde bij elkaar.

Laura Mabry uit Springdale in de Amerikaanse staat Arkansas is in 1968 geadopteerd door Wayne en Darline Montgomery. Laura’s biologische moeder, Donna Horn, had haar baby in 1968 afgestaan voor adoptie. Donna had toen in Indiana een relatie met Joe Cougill, een populaire atleet op de middelbare school. De tienerliefde leidde tot een zwangerschap, waarover de vaders van het erg jonge koppel bijeenzaten. De vader van Joe zei aan de vader van Donna dat Joe zich zou neerleggen bij wat de familie Horn ook zou willen. Donna’s vader eiste dat Joe nooit nog met zijn dochter zou praten. En zo geschiedde: de relatie van twee jaar tussen Donna en Joe werd abrupt verbroken en de twee zagen elkaar nooit meer. Joe wist niet eens of zijn grote liefde bevallen was van hun dochter, laat staan dat ze haar had opgegeven voor adoptie.

Tot die dochter op 51-jarige leeftijd besloot op zoek te gaan naar haar biologische ouders. In 2019 kon ze via een DNA-test haar moeder opsporen. “We begonnen met elkaar te communiceren via sms’jes en e-mail”, vertelt Laura. Donna Horn vroeg aan Laura of ze ook wou weten wie haar biologische vader was. Horn vertelde Laura over haar tienerzwangerschap en over haar geliefde toen, Joe Cougill. Laura Mabry kwam zo, via haar biologische moeder, ook in contact met haar biologische vader.

Maar daar bleef het niet bij. Laura gaf het telefoonnumer van Donna aan Joe. “Ze begonnen meteen met elkaar te praten en het klikte weer meteen tussen hen, want ja, hij was gescheiden en haar echtgenoot was overleden”, zegt Laura. “Ze waren dus allebei vrijgezel en dat was dat.” Van het een kwam het ander en de twee werden, net als in hun tienerjaren, weer een koppel. Vorig jaar in mei stapten ze in het huwelijksbootje.