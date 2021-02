Dj in Amsterdam doet zijn raam open en krijgt de hele straat aan het dansen

De 25-jarige dj Mc Wou zorgde zondagmiddag in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam spontaan voor een feestje in zijn straat. De Nederlander schoof zijn zolderraam wagenwijd open en liet een aantal feestnummers door de Van Woustraat dreunen. Voor hij het wist stonden de vele voorbijgangers te dansen in de sneeuw. Beelden van het guitige moment gaan nu viraal. “We kunnen het nog hoor!”

Onder meer een remix van het nummer ‘Let it be’ beukte uit de speakers, met veel enthousiasme op de begane grond tot gevolg. Een dag eerder konden buren en passanten al genieten van een remix van ‘Shine’ van de Toppers, gevolgd door Hollandse meezingers als ‘Kon ik maar even bij je zijn’ van Gordon en ‘Bloed, zweet en tranen’ van André Hazes.

Beelden van het feestje worden massaal verspreid. Dat levert Mc Wou, die liever anoniem blijft en achter de microfoon meezingt, een stortvloed aan reacties op. “Het is niet normaal. Iedereen deelt het. Het is bizar om te zien.” Hij noemt het zelf ‘een lichtpuntje in coronatijd’.

Hart onder de riem

Mc Wou zette op de eerste dag van de avondklok in Nederland, 23 januari, voor de eerste keer zijn zolderraam open voor een ‘showtje’, zoals hij het noemt, inclusief rookmachine en discolichten. Om zijn buren in deze coronatijd ‘een hart onder de riem te steken'.

Volledig scherm © Maarten Brante “Ik dacht, ik doe even iets leuks, even iets positiefs. In eerste instantie was het idee dat de avondklok niet leuk is, maar dat we er dan maar een feestje van moesten maken. En dat werd het ook. Buren staken zelfs kindervuurwerk af op hun dakterras. Lachen toch. We zijn even samen, maar dan op afstand. Het verbroedert wel.” Dat gebeurde nog een aantal avonden. Ook kwam zanger Danilo Kuiters, oud-deelnemer van The Voice of Holland, een keer live enkele nummers zingen.

Feest

Zondagmiddag kwam Mc Wou thuis en was er een heuse sneeuwstorm aan de gang. “Ik dacht hoe leuk is het als ik even de muziek aan zet. Het gebeurde heel spontaan. Er kwamen steeds meer mensen en die waren echt aan het feesten. Helemaal leuk.”

Op beelden is te zien dat er zich aardig wat mensen verzamelden, maar volgens Mc Wou viel het mee. “Als ik het vergelijk met markten of heuvels waar mensen samenkomen om te sleeën, dan ging het nog wel. We zijn op tijd gestopt, na een kwartier. Het werd steeds drukker. Als mensen elkaar gaan sturen ‘kom naar de Van Woustraat', dan gaat het snel. Ik wilde ze die kans niet bieden.”

Coronaregels

Wat dat betreft, houdt de Amsterdamse artiestenmanager dus rekening met de coronaregels. “We moeten voorzichtig zijn. Als ik het morgen nog een keer doe en het op Instagram zet, dan gaat het geheid mis. Ik vind ook wel dat ik een soort van verantwoordelijkheid heb.”



Quote Het is voor niemand leuk als het uit de hand loopt. Maar oh, wat missen we dit dj Mc Wou

De Amsterdammer vindt het “supergaaf” dat de beelden nu in heel Nederland én ook in het buitenland rondgaan. “Ik krijg uit elke hoek berichtjes.” Die variëren van ‘Wanneer is het volgende feestje?’ en ‘Is er nog een appartement vrij in jouw straat?’ tot ‘Je hebt de morele plicht je performance aan te kondigen, we zitten drie straten verderop met jassen aan te wachten'.

De vorige keren zette de dj de muziek altijd pas om 21.00 uur aan (de start van de avondklok in Nederland, red.). “Omdat mensen dan binnen zitten en je geen ophopingen krijgt.” Tot nu toe stond de politie één keer voor zijn deur. Een buurman die wilde dat hij stopte, had gebeld. “Maar we waren al gestopt. We doen het echt maar tien minuten. Het is ook niet iets wat niet mag. Het is een heel grijs gebied.”

Het is voor niemand leuk als het uit de hand loopt, aldus Wou. “Maar oh, wat missen we dit. Het laat ook zien dat we het nog kunnen hoor. Op het moment dat we weer mogen, weet ik zeker dat het los gaat.”

